Marito se muestra cada vez más distante de la campaña colorada

La semana pasada, Abdo afirmó que tanto Cartes como Peña no tienen autoridad para criticar a su gobierno por mantener a gente no afiliada a la ANR. El jefe de Estado reaccionó de esta forma contra el cartismo al rechazar las afirmaciones de Peña con respecto a que los que “llegan a los cargos, llegan gracias al Partido Colorado”, frase que generó mucha controversia.

Abdo, al contrario que el candidato de su partido, defendió la “meritocracia”, demostrando que la profunda división interna entre los dos principales movimientos de la ANR sigue intacta.

Tanto es así que los dirigentes cartistas acusan al mandatario de ser un traidor y de jugar su carta a favor del candidato de la Concertación, Efraín Alegre.

El cartismo no le perdona a Abdo que haya elegido a ex fiscales como miembros de su gobierno, algunos de los cuales formaron parte de partidos de la oposición y también lo acusan de estar detrás de las sanciones a Cartes por parte de Estados Unidos.

El mandatario, quien apoya numerosas candidaturas de su sector para el Congreso, no hace campaña por Peña, no asiste a ningún acto político partidario donde esté el candidato colorado y menos participa en eventos donde aparece Cartes.

Es más, en un acto oficial del gobierno dijo que Peña no es buen candidato, por lo que pidió votar a ciegas por la ANR, repitiendo la famosa frase del ex senador Blas Riquelme diciendo que no es bueno el candidato pero es peor no tener uno.

Las críticas a Peña y a Cartes provienen no solo de Abdo, sino de varios de sus principales colaboradores, como su secretario privado Mauricio Espínola, el diputado Hugo Ramírez, el, dirigente de seccional Gerardo Soria y otros.

“La estrategia del cartismo es debilitar a sectores del partido que no se arrodillan al patrón, por eso estamos sin créditos de campaña y ahora plantean la emisión de bonos, qué caro nos salió el outsider”, dijo Ramírez.

“Así se maneja hoy en día la ANR, mintiendo a los pobres presidentes de seccionales quienes hacen de todo para afrontar esta campaña, mientras solo se financia en negro a los candidatos que son de Honor Colorado. Se está exponiendo a la ANR a financiar en negro a los candidatos”, manifestó por su parte Soria.

Con la poca activación de Abdo en la campaña se da una atípica situación, atendiendo a que la ANR siempre se caracterizó por mostrar unidad en unas elecciones por más enfrentados que estén los sectores. El antecedente más cercano similar a lo que ocurre ahora se dio en el 2008 cuando el entonces vicepresidente Luis Castiglioni se molestó con Nicanor Duarte Frutos y no trabajó para la campaña.



