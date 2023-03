Marito admite riesgo de avance del sicariato y plantea reforzar control

Abdo apuntó la necesidad de reforzar los controles para frenar el avance del crimen organizado en zonas residenciales o zonas comerciales de mucha afluencia de personas.

Las declaraciones del mandatario fueron vertidas luego de participar ayer de la ceremonia por conmemoración del Día Nacional de los Héroes celebrada en Cerro Corá (Amambay). Lo primero que afirmó el mandatario es que el último caso de sicariato es un ataque entre “delincuentes”.

Ederson Salinas fue acribillado con 34 impactos de bala en pleno estacionamiento de un supermercado en Asunción.

El hombre está vinculado al Primer Comando de la Capital (PCC) que extendió sus tentáculos en el territorio de Asunción y alrededores.

Marito admitió que “es peligroso” que la guerra entre narcos haya llegado a la Capital.

Reforzar controles. Mario Abdo señaló la necesidad de reforzar los controles para hacer frente al crimen organizado.

“Tenemos que reforzar todos los controles. Es algo que nos preocupa y evidentemente la Policía está haciendo un enorme esfuerzo para tratar de identificar y tener cada vez más presencia y, por sobre todo, trabajar con inteligencia”, consideró el mandatario.

El hecho se produjo el sábado. Desde el Gobierno hubo un intercambio de información de inteligencia para tratar de avanzar en la investigación y encontrar a los autores materiales del asesinato.

El presidente no cree que haya una falta de comunicación entre las instituciones de seguridad responsables de seguir con la investigación como la Policía Nacional, la Fiscalía y otros equipos de inteligencia.

“No (no está de acuerdo). Yo creo que se está haciendo un trabajo coordinado entre todos los organismos de seguridad con la Fiscalía y el Poder Judicial. Siempre se puede mejorar”, significó.

Acotó que el caso Ryguasu tenía antecedentes, pero no orden de captura, que pasa por manos del Poder Judicial.

“Ya tenía, según las informaciones que me pasaron de la Policía, tenía antecedentes. Ya se le conocía. No tenía orden de captura. Eso no depende del Poder Ejecutivo”, recalcó el jefe de Estado.

Otro caso de sicariato había ocurrido en el 2021 en Asunción. El empresario Mauricio Schwartzman había sido asesinado de 14 balazos por tres delincuentes frente a su vivienda ubicada en el barrio Jara de la Asunción.

Según las investigaciones, los sicarios utilizaron armas de guerra, un fusil calibre 5.56 y una pistola calibre 9 milímetros.

Mario Abdo está prácticamente a cinco meses de entregar su mandato al presidente que será electo el 30 de abril. El electoralismo frenó la movilización de los otros sectores como el Congreso o el Poder Judicial como en otras ocasiones donde se convocaba a una cumbre de poderes para buscar establecer algunas acciones que puedan ayudar a enfrentar el flagelo que viene golpeando a las instituciones y a sectores de la sociedad.