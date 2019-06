Luego de protestas, MEC recontrata a 40 de los casi 100 desvinculados

Los funcionarios se reunieron ayer con los sindicatos y en la víspera tienen encuentros con legisladores de comisiones de Educación y de Personas con Discapacidad del Senado.

“Esta situación es muy grave porque estamos hablando de profesionales que trabajan en uno de los aspectos fundamentales de la educación actual, que es la inclusión”, apuntó el representante de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-SN), Vidal Ortega.

Los gremialistas realizarán un acto de protesta mañana reclamando la “crisis educativa”, de la que responsabilizan directamente a quienes manejan el MEC.

Ortega agregó que la acción emprendida por la entidad no corresponde porque desde la institución no se abren espacios de formación docente para el sector de inclusión desde antes de la reforma.

En la protesta, que será frente al local central del ministerio, también pedirán que la falta de rubros en las escuelas se resuelva de manera inmediata.

“Todavía hay escuelas y colegios que están sin docentes, como mínimo hablamos de tres meses de pérdida de clases”, remarcó el sindicalista.

MÁS MEDIDAS. Una treintena de afectados por la normativa se reunieron ayer con el titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, donde decidieron analizar hasta acciones legales por las desvinculaciones masivas que se dieron sin previo aviso.

“No quiero hablar así, pero es otra burrada más del MEC, la ley de educación inclusiva es clara en que se deben garantizar los profesionales para las escuelas”, criticó Marecos.

Indicó que además de las medidas legales, aguardarán las reuniones con los parlamentarios para definir qué otras acciones emprenderán.

“La mayoría son egresados universitarios que están trabajando en instituciones educativas”, argumentó.

JUSTIFICACIÓN. El viceministro de Educación Básica, Robert Cano, explicó que en función de la ley debieron desvincular a los educadores.

“Las personas no tienen el perfil, no tenían matrícula ni desempeñaban funciones en aula”, agregó el alto funcionario. Solo confirmó diez recontrataciones, pero no la devolución de los rubros que tenían los trabajadores.

“Lo que vamos a hacer es una asignación salarial a través de contrataciones”, contó.

Según trascendió desde el MEC, serán 40 los recontratados por el momento.

Lo que dicen las normativas sobre el perfil del educador

El artículo 2 de la Ley Nº 1725 del Estatuto del Educador indica que “es educador profesional la persona que posea título habilitante que se dedique en forma regular a alguna actividad docente en establecimientos, centros o instituciones educativas o de apoyo técnico-pedagógico a la gestión educativa, y que se halle matriculado”. El artículo 8 de la misma normativa establece que “el profesional educador del sector público ejercerá sus funciones docentes o técnico-pedagógicas en cargos previstos en el Presupuesto General de la Nación”. Asimismo, el artículo 8 de la ley de educación inclusiva expresa que “las escuelas de apoyo a la inclusión deben contar con equipos compuestos por sicólogos, fonoaudiólogos, trabajador social y un terapista”. Estos son considerados técnicos.