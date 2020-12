Los nuevos discos para un 2021 lleno de esperanzas

La incertidumbre discográfica que marcó 2020, con retrasos perpetuos y álbumes sorpresa, se mantendrá en 2021, con pocos lanzamientos cerrados, cabe posar la vista en Drake y Lana del Rey, y las esperanzas en Beyoncé, Adele, Rosalía, Arcade Fire, Billie Eilish y The Cure, además de reformular esta pregunta: ¿será el año de Rihanna?

Aunque el calendario es escueto, se anuncia para el 15 de enero el lanzamiento del dúo de electrónica punk Sleaford Mods, con Spare Ribs, y el 5 de febrero se anuncia lo mismo para Medicine At Midnight, con el esperado regreso de Foo Fighters, más experimentales a tenor de lo escuchado en el primer anticipo, Shame Shame.

Febrero traerá algún otro trabajo reseñable, como As The Love Continues de Mogwai, el día 19, y ya el 26 tanto Detroit Stories de Alice Cooper, como That's Life de Willie Nelson, el álbum de versiones de Frank Sinatra grabado por el veterano country man.

Endless Arcade de Teenage Fanclub llegará el 5 de marzo y unos días después, el 19, el álbum que recopila todos los duetos de Sting. En abril, el día 16, será el turno de una de las bandas jóvenes que han logrado agitar el mundo del rock, Greta Van Fleet, con The Battle At Garden's Gate.

A partir de aquí, el ámbito de la música internacional se vuelve escurridizo. Entre los lanzamientos más seguros están Certified Lover Boy, de Drake, que debería ver la luz en algún momento del mes de enero, según anunció él mismo hace unas semanas.

Igualmente cercano está lo nuevo de Lana del Rey (Chemtrails Over The Country Club), que se espera para marzo por los retrasos en las plantas de prensado de vinilo. En él ha vuelto a colaborar con el productor Jack Antonoff, como en Normam Fucking Rockwell (2019).

Otro disco que postergó la pandemia fue Black Diamond de Janet Jackson, su primer trabajo en más de un lustro, del que dio su primera noticia oficial hace ya casi un año, y quien podría tener trabajo inédito antes del verano será Jennifer López, según ha confirmado Sony Music.

ROCK CALIENTA MOTORES. Otro álbum del que se habla desde hace tiempo y que parece estar en la línea de salida es lo nuevo de The Cure. Robert Smith, quien además estuvo trabajando en un disco en solitario, confirmó a la BBC en setiembre que el primer material inédito de la banda desde 2008 está listo y que será “el más triste”.

Algo más que se anuncia es el sexto álbum de Arcade Fire. Con Rick Rubin como productor y “una versión más extrema”. En el mundo del hip hop, uno de los más esperados es Travis Scott, con su cuarto álbum de estudio llevará por título Utopia, entre otros. EFE