Los manifestantes sufren abuso policial y son imputados

En un video que recorrió las redes se ve a Cristian Servín, siendo obligado a correr frente a policías montados a caballos. “Ellos me maltrataron mucho, me pusieron entre el caballo y me empezaron a pegar... Fue cerca de la Plaza Uruguaya y empecé a correr para que no me peguen más”, expresó frente a representantes de DDHH.

Relató que luego le atrapó un oficial, comenzó a patearle, le ató las manos y le gritó que corra unas cuadras; cuando se cansó y desvaneció, le agarraron los linces y le golpearon.

“Este hecho es inadmisible en democracia. Este joven fue sometido a un abuso policial terrible... Manifestarse es un derecho. El Ministerio del Interior no puede seguir con estas prácticas stronistas”, dijo el senador Pedro Santacruz.

Por su parte, la abogada Diana Vargas definió el hecho como “terrorismo de Estado”. Sostuvo que ejercer el derecho a la protesta social no puede tener este tipo de respuesta de un Estado democrático.

También el abogado penalista Jorge Rolón Luna explicó que el Mecanismo de Prevención de la Tortura y también el Ministerio Público deben recordar que “todo Estado Parte velará por toda persona que alegue haber sido sometida a tortura”.

IMPUTACIÓN. Familiares de los detenidos comenzaron a manifestarse frente a la Fiscalía de Convivencia Ciudadana, donde declararon en la mañana las 27 personas. El fiscal Ángel Ramírez informó que de entre ellos, los que se confirman que eran manifestantes serían imputados por violación de la cuarentena.