Llamativo pedido de desafuero de ZI en una misma causa

Sin embargo, el parlamentario colorado ya fue desaforado en esta causa en marzo del año pasado, por lo que no se comprende el nuevo pedido. El oficio de la jueza Penal de Garantías Cinthia María Garcete señala que el pedido de desafuero es solicitado “de conformidad a las disposiciones contenidas en el artículo 191 párrafo 2° de la Constitución Nacional y el artículo 328 apartado A, párrafo 2° del Código Procesal Penal”, pero hasta ahora poco se comprende la situación siendo que Zacarías Irún ya está desaforado en la causa y no se puede volver a desaforarlo por la misma acusación.

Recordemos que en enero pasado McLeod y Zacarías Irún fueron finalmente acusados por el Ministerio Público y se pidió la prisión preventiva del legislador. Fue la fiscala Josefina Aghemo quien acusó a Zacarías y su esposa Sandra McLeod, y a los demás imputados por lesión de confianza y desvío de dinero. Pidió también la elevación a juicio oral por el faltante de más de G. 2.100 millones de las arcas municipales de Ciudad del Este.

Integran la lista de los acusados el senador y su esposa, ex intendenta de Ciudad del Este, bajo cuya administración se había registrado el desvío de dinero público para utilizar en propaganda electoral y compra de inmuebles en el exterior, según la sospecha del Ministerio Público.

La causa 13/2019 es también conocida como el caso Frontera Producciones, en el que a través de supuestos contratos publicitarios se hacían subcontrataciones con otras empresas de publicidad manejadas por familiares del jefe de prensa de la Comuna. En el caso también están acusados Alberto Rodríguez, ex intendente interino, Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa, David Espínola, ex director de Finanzas, por citar a algunos.