Libertad parte hoy para Buenos Aires

Antes del viaje, el capitán del equipo, Sergio Patito Aquino, quien extendió su contrato por 6 meses más, brindará una conferencia de prensa en el club y luego partirán al aeropuerto para abordar el vuelo. El plantel, compuesto por no más de 25 jugadores se hospedarán en el Sheraton de la ciudad, donde también realizarán las actividades.

HERMETISMO. En cuanto a los refuerzos, el club aún no ha mencionado ni confirmado a nadie. La directiva sostiene que prefieren manejarse con mucho hermetismo para que las negociaciones no caigan. También aseguran que para mañana podría haber novedades y no serían más de tres jugadores.

Varios nombres sonaron en las últimas semanas como Teófilo Gutiérrez, Pablo Pérez, Emmanuel Gigliotti, Néstor Ortigoza, pero en su momento, Ramón Díaz aseguró que primero analizará a los jugadores de la casa antes incorporar.