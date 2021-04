Leucemia: Detección precoz aumenta posibilidad de cura

Es posible saber si se tiene leucemia mediante pruebas que examinan los glóbulos sanguíneos y la médula ósea. Estas pruebas incluyen un análisis de sangre, biopsia de la médula ósea, estudios cromosómicos, moleculares, entre otros, explicó el Dr. Victor Salinas Viedma, hematólogo del IPS.

“La LMA puede ser una enfermedad catastrófica si no es diagnosticada y tratada a tiempo, lastimosamente muchos de nuestros pacientes diagnosticados no logran su recuperación por la velocidad con la que actúa esta condición en el organismo”.

Comentó que existen varios tratamientos y sus probabilidades de éxito varían de acuerdo con las características de la enfermedad en cada paciente, como las anomalías genéticas presentes en el diagnóstico, la edad y las patologías de base del paciente. El principal tratamiento para la mayoría de los afectados es la quimioterapia, seguida de otras opciones como las terapias dirigidas, los cuidados paliativos y el trasplante de células madre.

“Cuidar la salud y hacer los chequeos generales de manera anual puede permitir un diagnóstico precoz de la LMA y una mayor posibilidad de lograr una remisión total de la enfermedad”, expresó.

En cuanto a los casos en el país, señaló que no se cuenta con cantidad de afectados. “A nivel nacional no contamos aún con estadísticas generales que nos permitan conocer un panorama completo de la patología, pero desde el Departamento de Hematología del IPS atendemos a nuestros pacientes buscando la cura definitiva en cada uno de ellos. En nuestro servicio, anualmente diagnosticamos un poco más de 20 casos de LMA, no todos logran sobrevivir”, agregó.

La clave. La Fundación Unidos contra el Cáncer (Funca) pone en marcha una semana educativa y de información a través de sus redes sociales para abordar las implicancias de la leucemia.

“Creemos que, compartiendo conocimientos y experiencias, podemos informar y educar al país sobre esta y otras patologías. La leucemia mieloide aguda es una de esas enfermedades que no conocemos hasta que nos toca de cerca”, comentó la licenciada Norah Giménez, directora ejecutiva de Funca.