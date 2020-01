Asunciónico confirmó su line up edición 2020, con The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix, Fito Páez, Cage the Elephant, The Lumineers, La Vela Puerca y Ratones Paranoicos. El festival se desarrollará entre el 31 de marzo y el 7 de abril en el Jockey Club Paraguayo. Sumado a todo esto estarán artistas referentes de la escena local como Flou, Paiko, Kita Pena, Salamandra, Purahéi Soul y otros. Presenta Flow Music XP Samsung.