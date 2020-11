Lacalle Herrera lanzó libro sobre el Mercosur

El ex presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, realizó ayer el lanzamiento de su libro Mercosur: nacimiento, vida y decadencia, en un acto que se hizo en el salón auditorio de la Biblioteca del Congreso, abierto a todo público.

El ex mandatario uruguayo, de vasta trayectoria política y protagonista de la región por ser uno de los precursores del Mercado Común del Sur (Mercosur), esbozó su obra sobre los orígenes y las inclinaciones del bloque, ante una sala acomodada de forma a respetar los protocolos de salud.

Lacalle señaló que el Mercosur, desde marzo de 1991, fue avanzando trabajosamente hasta la aparición del ex mandatario venezolano Hugo Chávez. Hasta entonces consideró que el Mercosur tenía una franca orientación económica y de integración. No obstante, viró radicalmente con el gobierno de Venezuela, un Mercosur “político, partidario e ideológico porque los presidentes más o menos estaban del mismo lado”, refiriéndose a los ex presidentes de tendencia de izquierda de finales de la anterior década.

Agregó que la mayor equivocación fue convertir el bloque en una finalidad ideológica y añadió que el Tratado no se acuerda entre los gobiernos de turno, sino entre los países.

Remarcó la necesidad de que el Mercosur pueda encaminar acciones en el área económica para negociar en bloque ante un mundo cada vez más globalizado.

análisis. Los analistas consideran esta obra como fundamental para comprender los vaivenes que han atravesado los países del bloque.