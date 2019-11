La última parada antes de las Eliminatorias para Qatar

La Selección Absoluta concluirá su gira de preparación en fecha FIFA de cara a las clasificatorias que arrancarán en marzo del próximo año. Su rival, Arabia Saudita, de buena gestión en el torneo asiático (está invicto con dos empates y dos victorias, la última ante Uzbekistán en carácter de visitante), liderando su serie y podrá ser un rival de fuste para la Albirroja que encontró poca resistencia ante Bulgaria el martes pasado. De hecho se sabía que los europeos están en etapa de renovación tras su frustrada participación en las eliminatorias para la Europa 2020 que se disputará del 12 de junio al 12 de julio, coincidentemente con la Copa América que tendrá los mismos días de disputa y que se desarrollará en Colombia y Argentina.

Berizzo se mostró conforme con la última prueba aunque admitió la falta de contundencia. Ya con anterioridad había señalado que el 70% de los que integran la plantilla actual estarán listos para la competencia oficial.Los que retornaron a la Absoluta son Jorge Moreira y Lorenzo Melgarejo, jugadores que ya estuvieron en el nominado microciclo bajo la conducción de Juan Carlos Osorio (hoy técnico del Atlético Nacional).De los “ignorados” por bastante tiempo y reincorporados ahora a la Selección y que anda muy bien es Blas Riveros del fútbol suizo; el lateral izquierdo se fue ganando el puesto y hoy es figura capital, superando años de ausencia en la Absoluta tras ese breve paso bajo la conducción de Ramón Díaz en la Copa América Centenario disputado en 2016. De los nuevos, Morel y Martínez irán adaptándose. De los dos, el ex volante de Guaraní y actualmente en el Atlético Mineiro no estuvo en la gira anterior por una lesión. Veremos qué equipo pone el DT albirrojo para la última prueba del año.Lo ideal sería no cambiar mucho de tal manera a tener más certeza de quienes serán sus elegidos para la primera fecha camino a Qatar.La actuación de Paraguay no es plenamente convincente, pero se siente la intención de jugar bien y el panorama no deja de ser alentador.Tiene con quéVimos a Paraguay ante Venezuela en la preparatoria de la Sub 23 atendiendo el Preolímpico de Colombia que se disputará del 18 de enero al 9 de febrero en tierras cafeteras (Armenia, Bucaramanga y Pereira).El conjunto actualmente dirigido por Mariano Uglessich mostró dinámica con un buen desplazamiento durante todo el trámite.Más allá del 3-1 ante los venezolanos se valoró el enorme deseo de jugar bien y en ese sentido sobresalió Sergio Díaz quien está recuperando su nivel que lo llevó a la transferencia al Real Madrid, aunque lamentablemente ni en el Castilla ni en el Lugo del fútbol español anduvo bien. La vocación goleadora de Sebastián Ferreira atraviesa una buena racha y se erige en el 9 titular en esta categoría. Al plantel que viene trabajando se le podrían sumar integrantes de la Absoluta como Matías Villasanti, Jorge Morel, Saúl Salcedo, Cristian Paredes, entre otros. Insistimos en que hay materia prima y auguramos una muy buena campaña intentando clasificar para los Juegos Olímpicos de Japón.El debut de Paraguay para el Preolímpico será el 19 de enero en Armenia frente a Uruguay, conformándose la serie con Bolivia, Brasil y Perú.En cuanto a la Sub 15 se apresta a debutar en el Sudamericano que se jugará en nuestro país y que cuenta con la conducción técnica de Delio Toledo. El certamen tendría que haberse disputado en Bolivia, pero considerando el estallido social político en dicho país cambió de escenario. ¿Ocho y ocho?Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anticipó que luchará por conseguir dos plazas más para el Mundial de Clubes a verificarse en China en el 2021. Los europeos tienen ya los cupos asignados y el titular de la CSF pidió al presidente de la FIFA la misma cantidad para tan importante evento que se jugará cada cuatro años. De momento los clasificados son Independiente del Valle por ser vencedor de la Sudamericana, River o Flamengo por la Libertadores y los campeones de la Sudamericana y Libertadores 2020 más el campeón de la Supercopa y vice del mismo torneo, que está próximo a oficializarse, siempre y cuando el calendario lo permita. Habría que ver quiénes son los otros dos si la solicitud prospera.Al ganar la única final, la entidad ecuatoriana aseguró alrededor de USD 30.000.000 en los próximos dos años, por su clasificación a la próxima edición de la Libertadores, la Supercopa y el Mundial de Clubes. Pendiente todavía la Suruga Bank donde tendría que enfrentar a Kawasaki de Japón. La recompensa económica más voluminosa será en el Mundial de Clubes, por ello la cantidad mencionada más arriba. Se defineLa Copa Paraguay entró en su etapa final y el 4 de diciembre en el Defensores del Chaco se enfrentarán Guaraní y Libertad por el título.Buscando el tercer puesto en Itauguá lidiarán Sol de América y Capiatá, que pelean una plaza en la Sudamericana, aprovechando que los finalistas ya tienen asegurada su presencia en la Libertadores. El choque en el 12 de Octubre tiene un tinte internacional.En otro orden, ya se confirmó que la Intermedia arrancará en marzo del próximo año culminando en el mes de octubre. En esta última fecha se conocerá al segundo ascendido a Primera y quienes perderán la categoría junto a Caaguazú.