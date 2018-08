La Policía uruguaya allana viviendas en busca del ex director de Yacyretá

MONTEVIDEO - URUGUAY

La policía de Uruguay, conjuntamente con la Interpol, allanó 2 viviendas de zonas turísticas del país en busca de un empresario requerido por la justicia argentina por su presunta participación en el caso de los cuadernos de la corrupción, según medio locales.

Las autoridades uruguayas buscan al empresario y arquitecto Oscar Thomas, el último hombre que está prófugo de la Justicia argentina en la investigación por la presunta entrega de millonarios sobornos de empresarios a ex altos funcionarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), un caso que salpica a la ex presidenta.

El Ministerio de Seguridad argentino ofrece una recompensa de 500.000 dólares a quien, sin ser parte de la presunta trama corrupta, ofrezca datos sobre el paradero de Thomas, según la prensa argentina.

Los registros se realizaron en propiedades en Piriápolis y en el lujoso balneario de Punta del Este del empresario Carlos Ferreira, también prófugo de la justicia argentina.

El otro hombre buscado, Carlos Ferrari, es cercano al empresario Cristóbal López, propietario del hipódromo de Palermo, del grupo de medios del que forma parte la señal C5N y una empresa de combustibles. Ferrari oficiaba de lobbista de López aunque este hombre es muy cercano a los Kirchner.

El juez que investiga la causa, Claudio Bonadio, ya ha indagado a 52 empresarios y ex funcionarios kirchneristas, así como a la propia expresidenta, desde que se iniciaron las investigaciones el pasado 2 de agosto.

Tres propiedades de la ex presidenta fueron allanadas en Argentina durante esta semana por orden del juez que la acusa de conducir una asociación ilícita para cobrar coimas a cambio de otorgar licitaciones de obra pública.

Hace dos días la Justicia uruguaya anunció que pediría a su par de Argentina testimonios de los empresarios arrepentidos que pudieran aportar información para saber si dinero proveniente de esos actos de corrupción pasó a territorio uruguayo.

Confiscan una camioneta de Cristina

La Justicia confiscó una camioneta de alta gama en la residencia sureña de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández, en el tercer día de un allanamiento por una causa de corrupción que involucra a grandes empresarios y ex funcionarios, informaron medios locales. El batallón de inspectores judiciales y policiales que opera en la casa de Kirchner en El Calafate (Patagonia, sur) no ha encontrado dinero ni otros valores que aporten a la causa, pero el vehículo fue secuestrado por orden del juez investigador, Claudio Bonadio. Durante la requisa se investiga con equipos escáneres de detección, incluso en el subsuelo de la vivienda de dos plantas y un jardín. Se habrían hallado dos espacios similares a bóvedas, comentó el diario La Nación citando fuentes judiciales.