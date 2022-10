La fecha 20 arranca el domingo

La fecha continúa el lunes 31 de octubre, con dos juegos: El líder del torneo, Nacional, visitará a Tacuary en el estadio Defensores del Chaco, desde las 17:30; el Trico por permanecer en punta y el Tacua por un lugar en la Copa Sudamericana. En segundo turno un choque prometedor, en La Huerta, a las 20:00, Libertad vs. Cerro Porteño, por puntos mirando el acumulativo anual. El martes 1 de noviembre, se baja el telón de la fecha 20: A las 17:30, General Caballero (JLM) en el estadio Ka’arendy vs. Resistencia y a las 20:00, Sol de América vs Ameliano, en el estadio Luis A. Giagni.