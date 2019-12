La abogada mencionó a Llanes en el “arreglo”

La doctora Llanes, quien en ese momento ocupaba la titularidad de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), fue mencionada por la abogada Leticia Bóbeda, representante legal en Paraguay de Darío Messer, como una de las personas que podían ayudar para que el prófugo obtenga facilidades en caso de entregarse.

“En las conversaciones con Darío Messer (a través de mensajes de texto por WhatsApp) Leticia informa que la nueva titular de Senabico, Carolina Llanes, es su amiga desde hace años y ella va a aceptar el juicio civil relacionado al Doleiro”, destaca el informe policial.

“Además de eso, Leticia revela que Carolina es una persona próxima al presidente de la República del Paraguay (Mario Abdo Benítez), permitiendo el conocimiento de sus intenciones”, agrega el documento, dando a entender que la abogada pensaba utilizar a la ahora ministra como una especie de informante para ayudar a la causa de su cliente prófugo de la ley.

PROCESADA. La abogada Leticia Bóbeda es una de las personas de nacionalidad paraguaya que están incluidas entre los procesados por el Operativo Patrón - Lava Jato, con orden de detención firmado por un juez federal de Río de Janeiro.

La misma negó la acusaciones y se puso a disposición del Ministerio Público paraguayo para colaborar con las investigaciones. Acusó a los fiscales brasileños de haber editado y manipulado sus conversaciones telefónicas.

“Entregué al Ministerio Público mi teléfono celular, que es lo que me atañe a mi, porque me atribuyen mensajes en donde le dan un contexto y un sentido que no son, no tengo nada que ocultar, vengo con la verdad”, destacó la profesional del derecho.