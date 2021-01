Kamala Harris, la primera vicepresidenta de EEUU

Kamala Harris, de 56 años, pasará a la historia oficialmente hoy con la ceremonia de juramento como la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Harris llegó a la Casa Blanca conformando dupla con Joe Biden, quien ganó la presidencia en unas convulsas elecciones contra Donald Trump. Con el juramento, Harris se constituirá como la primera mujer estadounidense negra y la primera de origen sudasiático elegida como vicepresidenta. La ceremonia se realizará a partir de las 11:00, en Washington, Estados Unidos, bajo estrictas medidas de seguridad, forzadas por la pandemia y las amenazas de grupos de extrema derecha, tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. El acto protocolar será el primero desde 1869 donde el actual mandatario (Donald Trump) no esté presente para entregar el cargo a su sucesor.

PODER FEMENINO En la victoria presidencial, Kamala Harris eligió convenientemente los elementos para entablar un discurso dirigido a la fuerza de las mujeres, desde la utilización del traje blanco, símbolo de la lucha por el voto femenino. Además, en campaña abanderó la lucha contra la injusticia racial en EEUU. “Aunque puede que sea la primera mujer en la Casa Blanca, no seré la última. Porque cada pequeña niña viendo este momento se dará cuenta de que este es un país de oportunidades. Y para la gente de este país, les hemos mandado un gran mensaje. Sueñen con ambición, lideren con convicción. Y véanse de formas que otros no los vean, simplemente porque no lo han visto antes. Pero sepan que les aplaudiremos en cada momento del camino”, señaló en un discurso. Y en esa línea Kamala informó que jurará ante la jueza Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana del Tribunal Supremo estadounidense, en el Capitolio en Washington, un poco antes de que Biden preste juramento. Para la posesión del cargo, Harris, quien se desempeñaba como senadora desde el 2017, renunció a su banca. Antes fue fiscala general de California y fiscala de San Francisco. Con su salida, los partidos Demócrata y Republicano contarán cada uno con 50 escaños en la Cámara Alta, con lo que tendrá el poder de emitir el voto de desempate, atendiendo que su nuevo cargo implica ser también la presidenta de la Cámara Alta.



HISTÓRICO. El juramento como vicepresidenta de Kamala Harris se inscribe en la historia como una conquista femenina.



La ceremonia

A las 10:00 (de EEUU) iniciará la ceremonia con un programa virtual, con la actriz afroamericana Keke Palmer y un mensaje de Jill Biden, esposa de Biden. Para las 11:00 Joe Biden llegará al Capitolio con la invocación religiosa de Leo J. O’Donovan, sacerdote jesuita y ex presidente de la Universidad de Georgetown. Además, Andrea Hall, la primera mujer afroamericana capitana en el Cuerpo de Bomberos de South Fulton, en Georgia, recitará el Juramento de Lealtad. Lady Gaga cantará el himno nacional y Amanda Gorman leerá sus versos. Luego cantarán Jennifer López y el cantante de country Garth Brooks, tras lo cual Silvester Beaman, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, impartirá una bendición.