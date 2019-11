Jóvenes ofrecen transporte exclusivo para mujeres en CDE

Fleitas Cuttier es estudiante del primer año de la carrera de Hotelería y Turismo de una universidad privada en Ciudad del Este. Tiene otras 5 socias con quienes actualmente realizan el trabajo de transporte durante los fines de semana, pero como tuvieron tanto éxito ya están proyectando legalizarlo y ofrecer su servicio durante toda la semana, según comenta.

En Ciudad del Este ya hay conductores que trabajan con las plataformas Muv Paraguay y Uber, aunque no en forma oficial, además de un servicio ejecutivo de taxis en el que los conductores se visten impecablemente y sus vehículos son más nuevos, aparte de los trabajadores taxistas oficiales.

Sin embargo, la nueva opción pensada especialmente de mujer a mujer está teniendo mucho éxito, desde su implementación, y ahora ya hay personas de otros puntos del país que están solicitando unirse al servicio, con sus vehículos, con intenciones de tener un ingreso extra.

Fleitas Cuttier trabaja en una librería de 7.00 hasta las 17.00, luego debe ir a su casa y prepararse para acudir a su Facultad, durante la noche. Su intención fue nada más generar un poco de ingreso extra para reforzar su salario, que no se imaginó la repercusión que iba a tener, conforme nos comenta.

MIEDO AL ACOSO. “Al principio quería ser Uber, pero necesitaba gestionar algunos documentos como el certificado de antecedente policial y como en horario de oficina no puedo salir, no pude ir a Identificaciones a gestionarlo por causa de mi trabajo”, relató la joven.

“El día de la fiesta llevé a una amiga y me comentó que su temor siempre fue qué conductor le podía tocar cada vez que llamaba un taxi. Existe un temor al acoso sexual o cualquier otro tipo de falta de respeto por parte del desconocido. Trabajamos inicialmente los fines de semana, pero como hay gente que están pidiendo durante la semana y no queremos decirles no, estamos viendo la manera de cubrir durante toda la semana”, afirmó.

La joven también está viendo la manera de legalizar el trabajo, con un permiso municipal. “Estamos averiguando en la Municipalidad qué necesitamos hacer, para evitar problemas con la Comuna y con los taxistas que pagan patente y tienen habilitación para trabajar”, indicó.

El ofrecimiento de una carona (paseo en portugués) baratito en su estado de WhatsApp tuvo éxito y Fleitas Cuttier tuvo que habilitar una página en la red social del Facebook y pensar en una denominación para su grupo. Fue cuando nació Girls Car, que viene a ser como vehículos para chicas, conforme a su versión.