Japón gana en el debut

Japón debutó en su Mundial de rugby, venciendo a Rusia (30-10), en Tokio, por la fecha 1 del Grupo A. El wing Kotaro Matsushima apoyó tres de los cuatro tries de Japón y fue premiado como el mejor jugador del partido. Pieter Labuschange marcó el restante, mientras que Yu Tamura (8 puntos) y Rikiya Matsuda (2) completaron el marcador a través del pie.

Al cierre se disputaban los duelos entre Australia y Fiji (Grupo D), Argentina vs. Francia (Grupo C) y Nueva Zelanda vs. Sudáfrica (Grupo B). Mañana se completa la Serie A, con el choque entre Escocia e Irlanda (3.45). Otros juegos: Italia vs. Namibia (Grupo B) e Inglaterra vs. Tonga (Grupo C).