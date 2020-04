Itaipú: Tratado cumple 47 años e instan a defender la soberanía

Organizaciones propulsoras de la campaña Itaipú 2023: Causa Nacional, a recordarse hoy el aniversario número 47 de la firma del Tratado de Itaipú, hacen hincapié en defender la soberanía de Paraguay en el nuevo tratado que se firmará en el 2023. Al mismo tiempo dan a entender que el adelanto de la revisión del anexo C del tratado es una continuidad de una política entreguista por parte del Gobierno.

“La pretensión de nuestro presidente, Mario Abdo Benítez, y el de su par brasileño, Jair Bolsonaro, de adelantar la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, no es sino la continuidad de una política entreguista de nuestro Ejecutivo, a cambio de migajas en infraestructura (dos puentes) y otros intereses no abiertamente confesados, incluida la posibilidad de la corrupción”, sostienen en un comunicado.

Agregan que “el equipo negociador designado por el Ejecutivo es, a todas luces, la ratificación plena de esta presunción, pues ninguno de sus integrantes ha expuesto posiciones favorables a los verdaderos y auténticos intereses nacionales, como lo es la soberanía plena del Paraguay en el uso de sus recursos, que conlleva la implementación plena de la libre disponibilidad, con la posibilidad de venta a terceros países, así como un precio justo ante la eventualidad de venta de la energía excedente al Brasil”.

Por otro lado, critican que el grupo designado por el mandatario paraguayo mantenga en absoluto secretismo en cuanto a sus objetivos trazados, en la misma línea presidencial. “Todo nos indica que, pese a ello, el rasgo característico está en la línea del acuerdo secreto de mayo del 2019, repudiado por amplios segmentos de la ciudadanía paraguaya”, mencionan.

Claridad. Exigen claridad por parte del Ejecutivo, al tiempo de afirmar que el secretismo es, en estos tiempos, hasta una falta de lesa patria. “Las organizaciones que conformamos la campaña, reclamamos transparencia, participación y una verdadera agenda de defensa de los intereses del Paraguay. Cualquier vía contraria a esta ameritará la promoción de un juicio político, tanto al presidente de la República como al vicepresidente”, insisten.

La firma del Tratado de Itaipú conmemora en la fecha 47 años de vigencia.

Las organizaciones sostiene que las bases del Tratado, iniciadas con el Acta de Foz de Yguazú de 1966, presagiaban buenas perspectivas para los intereses del Brasil y el Paraguay, pero que eso fue revertido con el documento final de 1973.