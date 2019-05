Itaipú: Paraguay no recibe presiones del Brasil, dice Alderete

José Alberto Alderete, director paraguayo de la Itaipú Binacional, aseveró que el Gobierno paraguayo no está recibiendo presiones de parte de Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado de la hidroeléctrica. Apuntó que el presidente Mario Abdo Benítez es el que liderará las negociaciones personalmente y lo hará con patriotismo. Sin embargo, afirmó que en la Binacional se encuentran abiertos a recibir propuestas e inquietudes de todos los sectores interesados en las futuras conversaciones.

“No existe ninguna presión. Eso yo desmiento categóricamente. Nosotros estamos trabajando en el marco de una excelente relación con el Brasil. Pero Itaipú también se convierte en un ente de recolección de las inquietudes ciudadanas. Nos interesa y estamos abiertos a recolectar. Estamos conformando una unidad justamente para recolectar todas las inquietudes, las opiniones, la propuesta de todos los sectores de la sociedad paraguaya”, expresó.

Acotó que en este tema hay una alianza con empresarios, con representantes de otros sectores, la sociedad civil y con el Congreso Nacional, de manera que en tiempo y forma se provea a Abdo Benítez un archivo que pueda utilizar en el momento de la negociación.

“No existe ninguna presión. Producto de las buenas relaciones estamos sacando la construcción de dos puentes internacionales que en un tiempo, y hace más de 30 años, no se pudo conseguir. Ya dimos inicio al segundo puente sobre el río Paraná (Presidente Franco-Foz de Iguazú), luego estamos en el proceso sobre el río Paraguay (Murtinho-Carmelo Peralta) y otras obras al interior del país también en forma binacional”, remarcó.

PLAN DE AUSTERIDAD. Acerca de las medidas austeras que está tomando el director brasileño de Itaipú, Joaquim Silva e Luna, Alderete comentó que el lado paraguayo también está emprendiendo acciones similares, puesto que el fin es no aumentar la tarifa de venta de la central. Al respecto, explicó que en 45 años de existencia de la Binacional no se han asumido compromisos de importantes financiamientos, como los que se están asumiendo ahora con la construcción de los puentes internacionales.

“Esto nos lleva a que nosotros tengamos que ajustarnos los cinturones, a mejorar la calidad del gasto, de manera que hagamos con el mismo presupuesto los compromisos que hemos asumido y estamos asumiendo. Aumento de presupuesto no existe, porque eso significa o endeudarse, que no lo vamos a hacer, ya con miras al 2023, la renegociación del Anexo C; o, de lo contrario, significaría tocar la tarifa, que tampoco lo vamos a hacer y es condición de los dos países. Aumento en el precio de la energía es prohibitivo para ambos países”, enfatizó.

Recientemente, Silva e Luna empezó a mudar a todo el personal de la sede de Curitiba a Foz de Iguazú, pero, según ex funcionarios brasileños de Itaipú, eso representaría un mayor gasto, pues se tiene que pagar 13% más a cada empleado por desarraigo. En Paraguay, la mayor cantidad de empleados está en Hernandarias, acotó Alderete.