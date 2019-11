Irresponsables

Podría haber usado otra palabra para describirlos, pero este es un espacio serio que no me lo permitiría.

No hay una palabra que mejor describa al Ejecutivo que no se anima a realizar la reforma del Estado y organizar esa orgía desenfrenada con el presupuesto que acomete anualmente con el Legislativo, con huelgas y manifestaciones de apoyo de quienes creen que los “derechos adquiridos”, aunque injustos, no pueden ser sacados ni por Cristo.