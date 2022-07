IPS admite que “se violaron los protocolos” en caso amputación

El titular del IPS admitió las irregularidades con relación al polémico caso, no informó de las sanciones a los médicos, solo de que fueron apartados del cargo mientras se haga la auditoría médica, pero sigue ocultando los nombres de los cirujanos intervinientes, que serían entre cuatro y cinco, y entre ellos hay residentes.

“La verdad es que ni yo sé el nombre de ellos. Me dicen –el doctor Óscar Franco– que ellos tienen mandato de Fiscalía de no hablar del nombre de ninguno hasta tanto se tenga eventualmente la imputación”, se excusó el titular del IPS para no revelar la nómina de los médicos que hicieron la cirugía.

El doctor Bataglia dijo que “se obviaron preceptos básicos en lo que hace a la relación de médico-paciente”. Insistió con relación al argumento de un “error en la comunicación” de los médicos a la familia con relación al procedimiento quirúrgico. A estas afirmaciones se sumó el doctor Óscar Franco, director médico.

A la familia de Ramón Samudio (78) se le informó que iban a amputar la pierna derecha, pero en el quirófano –según IPS– los médicos optaron por amputar la izquierda porque era la más afectada por la trombosis. En cambio, la familia persiste en la denuncia que cortaron el miembro equivocado. Ayer, a Ramón ya le amputaron la otra pierna.

“En este caso, lo que sí es muy evidente es que no se manejó bien la comunicación con el paciente y con los familiares con relación a su afección y con los pasos a seguir en su tratamiento. Se violaron los protocolos”.

Pese a no dar nombres de los médicos, el titular del IPS dijo que van a acompañar todas las investigaciones y van a obrar en consecuencia. “A nadie se le va a apañar en ninguna cosa. Esa historia de hablar de la cofradía de los médicos en el IPS, para nosotros no existe. Si cometemos un error grave y tienen que pagar por ello, eso lo decidirán la investigación y la Justicia”.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS

El Consejo de Administración, tras lo acontecido, aparte del sumario administrativo que durará 90 días, informó que hará una auditoría médica con la Superintendencia de Salud, con relación a la intervención quirúrgica a Ramón Samudio, de 78 años, a quien amputaron supuestamente la pierna errónea, según la denuncia.

A esta medida, se suma que apartan de sus cargos a los médicos responsables del procedimiento quirúrgico. “La medida correctiva que hacemos es sacarlos de sus funciones, vamos a reemplazarlos y una vez que la investigación termine y se tenga claro qué es lo que realmente sucedió, en ese momento se va a tener que evaluar cuáles serán las consecuencias”, señaló el doctor Bataglia.

La Gerencia de Salud debe tomar los recaudos para que el servicio de Traumatología no se resienta con esta medida en contra de los recursos humanos. “Redefinir y mejorar los protocolos de comunicación médico – paciente – familiar a ser utilizado en adelante”, dice parte del comunicado.

Con relación a la denuncia de que se desechó la primera pierna amputada, Bataglia señaló que era un caso común médico, por lo que se hizo el procedimiento cotidiano, pero tras la denuncia, el segundo miembro amputado ya está en resguardo.

EXIGEN RENUNCIA

La Central Unitaria de Trabajadores remitió una carta al presidente Mario Abdo para solicitar “la inmediata destitución del presidente del IPS y su director médico”. Esto tras la denuncia de negligencia “que genera la pérdida total de credibilidad en los servicios prestados por esa noble institución”, dice la carta. Consideran como “desastrosa gestión de la administración, presidida por el médico Bataglia”.

En la conferencia de prensa, Bataglia dio a entender que no renunciará al cargo y denunció una persecución por parte de los médicos.



