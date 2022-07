Insisten en suba del pasaje, pese a queja de usuarios por regulada

Los usuarios reclamaron la situación. Muchos ayer fueron sorprendidos por la medida de fuerza, e incluso algunos contribuyentes que fueron a la Municipalidad a pagar sus tributos fueron en buses y luego ya no tuvieron forma de volver, teniendo que recurrir a mototaxis, familiares y amigos con vehículos.

En las calles y avenidas de la ciudad durante gran parte de la jornada los buses estuvieron ausentes por lo que la ciudadanía tuvo que ingeniarse para poder trasladarse de un punto a otro. Esta situación generó la quejas de los usuarios.

“Es una vergüenza. Ellos piden aumento del pasaje, pero no escuche que hayan asumido el compromiso de mejorar sus unidades y cumplir los horarios. Acá ellos trabajan como quieren por eso no pueden formar usuarios fieles, porque no hay garantía de nada con esta gente. Un día cumplen y otro día no y la Municipalidad tampoco hace nada”, se quejó Graciela Torres, quien vino a la Municipalidad a pagar su patente comercial en servicio de bus y al salir ya no encontró transporte.

FRACASO. Por su parte Arnaldo Riveros, secretario de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Ciudad del Este (Asetrapace) dijo que es imposible operar con el actual precio del gasoil con un pasaje de G. 3.500.

Sostuvo que desde el 2011 el pasaje era de G. 3.000 y cuando el combustible subió a G. 6.000 el litro el año pasado lograron que la Junta Municipal aprobará un aumento de G. 500. Mencionó que hoy el costo del gasoil es de G. 8.820 por lo que insiste que es imposible operar con el costo actual del boleto.

Sostuvo que el anunciado proyecto de renovación que había lanzado la Municipalidad en el año 2017 fue un fracaso y todos los buses nuevos que se trajeron hoy están sobre taco, porque no hay condiciones de mantener las unidades en buenas condiciones en el estado en que se encuentran los itinerarios, además del bajo precio del pasaje. “Todos queremos mejorar, pero esta situación tiene que ser bien analizada por las autoridades”.