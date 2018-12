Inédita hazaña santaniana

El técnico, Héctor Marecos, y el presidente del club, Néstor Arévalo, no pudieron ocultar la alegría de la hazaña. “Seguramente más adelante vamos a dimensionar esto que logramos”, expresó el estratega, mientras que el titular albinegro aseguró que siempre confiaron en el plantel y que la “madurez” del mismo hizo posible lo obtenido.

A NO FRACASAR. “Sabíamos las reglas del juego y de cada institución, siempre lo dimos todo, no nos fuimos para fracasar”, añadió Marecos en comunicación con la 1080 AM. También, comentó que “por la inestabilidad a nivel dirigencial” muchos le dijeron que “estaba loco por ir a dirigir un equipo descendido”.

Mochila pesada. Asimismo, Arévalos, emocionado, felicitó y agradeció a Marecos por lo realizado e indicó: “Es algo histórico para nuestra joven institución, que no solo estará representando al Departamento de San Pedro, sino al fútbol del interior”, recordó. “Con esto nos bajamos una mochila muy pesada. El año que viene vamos a alzar una más grande”, añadió. Además, pidió que la afición de Santaní debe ser más efusiva. “Muchos festejaron la permanencia y la clasificación, pero se festejó más el título de Olimpia”, cerró.