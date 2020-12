Incorporaciones en House of the Dragon

Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy son las nuevas incorporaciones para House of the Dragon, la primera serie derivada (spin-off) de Juego de Tronos y que, como precuela, se centrará en la historia de la Casa Targaryen. La cadena HBO detalló que Matt Smith, conocido por las series Doctor Who y The Crown, dará vida al príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono. Cooke, que en el cine ha destacado en Me and Earl and the Dying Girl (2015) y Ready Player One (2018), se encargará del personaje de Alicent Hightower.