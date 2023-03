Incán: Persiste falta de fármacos y claman por más presupuesto

Para Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), el Incán requiere más presupuesto para dar una respuesta a las necesidades urgentes en el servicio de salud.

“Nuestro problema principal en el Incán es la falta de presupuesto. Se habla de un presupuesto, pero la realidad es muy diferente. Ese presupuesto que es asignado no es suficiente para todas las necesidades que nosotros atravesamos. Y los medicamentos oncológicos son demasiado caros. Las empresas no tienen por qué regalar sus productos si no están cobrando. Es un círculo en el cual estamos atrapados”.

CÍRCULO DE ESCASEZ. Pese a una provisión diaria de fármacos de parte de los proveedores, persisten los faltantes de leuvocorina y fluorouracilo, para el tratamiento del cáncer de colon. Estos ítems debían entregarse ayer.

“Recibimos medicamentos, pero nos siguen faltando otros medicamentos que estuvieron dentro de la licitación, pero que las empresas aún no entregan”.

La representante de Apacfa insiste en que es necesario un mayor presupuesto no solo para garantizar la provisión de medicamentos, sino también para la reparación del centro médico. También para la compra de más equipos, como tomógrafos.