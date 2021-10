Hurrero pidió a Horacio Cartes reflotar la reelección

No mencionó. Así ingresó la Policía al mando del gobierno de Horacio Cartes y asesinó a Rodrigo Quintana.

En Caacupé. Cartes no respondió con sí o con no cuando se le solicitó la reelección.

Cartes respondió en guaraní jopara. “Cuando toqué ese tema, okái (ardió) el Congreso, así que ñañetranqulizá (tranquilicémonos), vamos despacio, paso a paso”, dijo recordando que durante las protestas contra la enmienda se incendió el Congreso. No obstante, no mencionó que esa noche policías irrumpieron en la sede del PLRA para asesinar al joven Rodrigo Quintana y hasta el momento la persona que dio la orden de ingresar al PLRA no fue investigada.

En la quema del Congreso, no hubo víctimas, pero la Fiscalía se expidió muy rápido y resolvió sentencias.

Cartes señaló que “el Partido Colorado tiene que administrar este país” y a renglón seguido mencionó la pobreza que hay.

“Tenemos que ser un partido que no solamente gane elecciones, tenemos que solucionar los problemas de la gente”, dijo.

Subrayó que el partido tiene que tener el atractivo de que la gente entienda que es “esencialmente solidario”.

Pidió honestidad y, en ese sentido, refirió que la dirigencia se debe destacar “por ser servidores honestos, para encontrar y sentir el dolor de la gente. Nacimos para servir a la gente”, resaltó.

Aseguró que la ANR está “con viento a favor”, y dijo que ni en el 2013 “había este fervor”.

“Esto es mágico, el Partido Colorado es maravilloso”, sostuvo y exhortó a que ningún colorado se quede en su casa el próximo 10 de octubre

Las autoridades señalaron que luego de 30 años se logró unidad entre colorados, a favor del candidato a intendente de Caacupé, en este caso, Rubén Echeverría.

Diego Riveros, candidato del PLRA, buscará el rekutu en las próximas elecciones y justamente denunció amedrentamiento por parte de medios del Grupo Cartes.

Por su parte, el vicepresidente Hugo Velázquez destacó que recorre todos los departamentos con Cartes para dejar el mensaje de la unidad. “Si Cordillera no se pinta de rojo el próximo 10, es porque la dirigencia no se unió”, dijo Velázquez.

Tanto Velázquez como Cartes no hablaron de la ley cuestionada que criminaliza las ocupaciones.



Cuando toqué ese tema de la reelección, okái (se quemó) el Congreso, así que ñañetranqulizá, vamos despacio, paso a paso.



Tenemos que ser un partido que no solamente gane elecciones, tenemos que solucionar los problemas.

Horacio Cartes,

ex mandatario.