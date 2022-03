Hubo tensa jornada en el segundo día de movilizaciones

En Ciudad del Este se movilizan en piquetes instalados en el microcentro y en la rotonda del Área 1. El paro aquí está a cargo de los trabajadores taxistas, mototaxistas y transporte alternativo. Ayer se sumaron los del servicio de transporte escolar.

“Nosotros no estamos acá por estar, no queremos estar en esta situación. Esto es una causa social, que nos afecta a todos. Estamos acordando con la Policía, si hay enfermos, señoras que están, no hay problema, les dejamos pasar. No queremos perjudicar a nadie. Estuvimos encerrados por años y ahora viene la suba del combustible”, refirió Florencio Soto, representante de la Federación de Taxistas de Ciudad del Este.

OTRAS. Por otra parte, las movilizaciones ciudadanas en reclamo de la baja de los precios de las naftas y del gasoil también persistieron ayer en todo el país.

En Capiatá, hubo cortes intermitentes del tráfico sobre la ruta PY02, a la altura de Aratirí. En el lugar, la mayoría de los motociclistas, automovilistas, sumaron su apoyo a los camioneros que marcaban la pauta de la protesta en contra del encarecimiento de los combustibles.

Por su parte, grupos de campesinos se apostaron al costado de la ruta en el Departamento de Misiones, para respaldar la protesta a nivel país como también para pedir la derogación de la ley a la que ellos denominan Riera-Zavala, la legalización de los asentamientos campesinos indígenas y urbanos, seguro agrícola, renuncia de la fiscala general Sandra Quiñónez, la soberanía de Itaipú, la lucha contra toda injusticia, como también contra la suba de los productos de la canasta básica, entre otros.

Referentes de la Federación Nacional Campesina están apostados al costado de la ruta PY01, en el cruce de acceso a la ciudad de Santa Rosa-Misiones, llegando de Asunción. Están apostados en el lugar desde hace varios días y cerrando de forma intermitente la ruta y con constantes asambleas. "Estamos aquí desde el 9 de marzo y vamos a estar hasta el viernes en este cruce cerrando la ruta cada tanto. Y si no hay respuesta a los reclamos, iremos de todo el país a Asunción a sumarnos a los compañeros que allí están", expresó Augusto Cristaldo, secretario general de la Federación Nacional Campesina en Misiones.