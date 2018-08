Hija de nueva ministra de la Función Pública logra un meteórico ascenso

A través del decreto número 84, refrendado la semana pasada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la joven Patricia María Doldán Bogado, quien es abogada, fue nombrada para asumir el cargo de directora.

La joven es hija de la ex concejala Cristina Bogado, quien también se desempeñó como apoderada del movimiento Colorado Añetete liderado por el actual jefe de Estado, y también es integrante del movimiento Foro de Mujeres del Mercosur.

Bogado fue una de las primeras nuevas ministras en ser confirmadas por Abdo Benítez antes de asumir el nuevo Gobierno.

Lo llamativo es que el titular del Ejecutivo no tardó en nombrar a la hija de la nueva ministra de la Función Pública, sin siquiera tener aún definido otros titulares de entes.

No concursó. La ministra de la Mujer, designada por el nuevo Gobierno, Nilda Romero Santacruz, confirmó que la hija de la titular de la Función Pública no concursó para el cargo. Sostuvo que la Dirección Jurídica de la entidad “es un cargo de confianza” y que no fue influenciada por Cristina Bogado.

No obstante, la Ley 5295 que prohíbe el nepotismo en la Función Pública no habla de directores como cargos de confianza.

“No concursó porque son cargos de confianza, pero igual puede concursar porque es una chica excelente”, sostuvo la titular del Ministerio de la Mujer.

Explicó que Patricia Doldán Bogado ya estuvo hace unos años por la entidad, y luego fue comisionada a la Secretaría Nacional de la Vivienda (Senavitat) durante la titularidad de Soledad Núñez.

“Yo necesito gente de confianza y gente capaz en ese cargo, es una chica excelente, y ya estuvo conmigo en el equipo de transición, es muy capaz, es un cargo de confianza”, reiteró.

Nilda Romero dijo que el hecho de que la designada como nueva asesora jurídica de la institución a su cargo sea la hija de la nueva ministra de la Función Pública, no tuvo nada que ver y que el nombramiento fue su decisión.

Decreto. A tan solo 7 días de asumir Mario Abdo la nombró.