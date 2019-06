Hacienda niega cacería de brujas con reforma tributaria

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, indicó que la creación del régimen simplificado para pequeñas empresas (Resimple) tiene como objetivo la formalización y la introducción de los contribuyentes de menores ingresos al sistema financiero.

Explicó que los sujetos que estarán obligados por el Resimple son los mismos que hoy abonan el impuesto a la renta del pequeño contribuyente (IRPC), con la diferencia qué, con el Resimple ya no deberán presentar 13 declaraciones juradas al año y el tributo a pagar de forma mensual será el equivalente al 0,1% de sus ingresos brutos del año pasado. “Esto no se convertirá en una cacería de brujas, de ningún modo. De hecho, hoy Hacienda ya tiene la potestad de sancionar a los pequeños comercios que no están inscritos en IRPC, pero no lo hace, porque ese no es el espíritu. El espíritu es formalizar”, expresó Colmán.

“Lo que hoy ocurre es que ese pequeño comercio no tributa porque eso conlleva un montón de trámites y costos en el IRPC. Ahora con el Resimple le vamos a facilitar la formalización, lo que le puede abrir las puertas a obtención de créditos formales y con eso, ampliar su pequeño negocio, mejorar sus condiciones, entre otros beneficios”, acotó.

GANANCIA Y CONSUMO. Con respecto al impuesto a la renta personal (IRP), el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, desmintió que se pretenda bajar el piso y que se obligue a todos los aportantes -de renta personal o no- a presentar sus declaraciones juradas al Fisco.

Remarcó que el piso de este gravamen directo queda en G. 80 millones, por encima de los G. 76 millones que rige actualmente; mientras qué, respecto a la obligación de presentar declaraciones juradas pese a no alcanzar el rango incidido, enfatizó que esto solo rige para los contribuyentes de este impuesto. Asimismo, con relación al impuesto al valor agregado (IVA), aclaró que la tasa para la compra de medicamentos y de productos de la canasta básica familiar quedó en 5%.

Tanto Domínguez como Colmán, sí reconocieron que hay un reajuste en el techo del impuesto selectivo al consumo (ISC) para gaseosas, bebidas alcohólicas y tabaco, pero que el objetivo de estos aranceles no es recaudar, sino desincentivar el consumo de estos artículos.

Los gremios reclaman el apuro

Los gremios empresariales lamentaron la celeridad del Senado para aprobar prácticamente a libro cerrado el proyecto de reforma tributaria, y ya apuntan a revertir algunos artículos criticados en Diputados. La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y varios gremios asociados, habían solicitado al Congreso la modificación de la propuesta del Ejecutivo. Entre los puntos que pedían cambiar, se encontraban: la eliminación de las devoluciones del IVA para agroexportadores, la separación de rentas en IRP y la creación del gravamen para productos calóricos.

Tras fracasar en el Senado, los empresarios anunciaron que reforzarán el lobby en la Cámara Baja para “corregir los desaciertos”. Hacienda salió al paso de estas críticas y recordó que el proyecto fue elaborado en conjunto con el sector privado, durante unos seis meses, incluso, con gremios que ahora critican el documento.

La cartera señaló que esta reforma busca la equidad y no perjudicará a la clase media y baja.