Habilitan colorida exposición virtual

En esta muestra se podrán ver las obras de 30 expositores, a través de un video de pocos minutos, preparado especialmente para mostrar las obras de forma virtual, exponiendo todos los detalles.

La coordinación visual y virtual está a cargo de Rosanna López Vera, mientras que Virginia Rojas Holden se encarga de la gestión del evento, que hace una llamada urgente a proteger el planeta.

“La pandemia hace un llamado urgente para despertar la conciencia sobre lo que acontece con nuestra Tierra, para alentar a embellecerla y nutrirla, no destruirla, reforestando y no deforestando, no arrojando basura y usando agrotóxicos moderamente...”, señalan las impulsoras de la exposición virtual, con relación a la temática.

Igualmente, añaden que de esta manera se podrá tener “una ciudad, un país y un mundo más sanos y fértiles... Un lugar mejor que dejar a nuestros hijos y nietos, revirtiendo el pronóstico devastador que se da actualmente de lo que podría ser más adelante el problema del cambio climático”, subrayan las organizadoras.

EXPOSITORES. Artistas reconocidos del medio participan de esta muestra virtual, en cuatro disciplinas; pintura, escultura, fotografía, linograbado. Ellos son: Beatriz Holden, Marthú Rodríguez Alcalá, Virginia Rojas Holden, Gloria Pistilli, Gloria Marecos, Dante Manfredi, Gigi Laterza, Norma Annicchiarico, entre otros.