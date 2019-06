González Daher logra suspender la audiencia preliminar en el caso audios

Sara Parquet, abogada del ex senador Óscar González Daher, recusó al juez Rolando Duarte, por lo que se suspendió la audiencia preliminar para el ex parlamentario, para el abogado Carmelo Caballero, ex ministro del Interior, al ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann y al ex senador oviedista Jorge Oviedo Matto. Los tres primeros fueron procesados por tráfico de influencia y asociación criminal. Oviedo, solo por el último.