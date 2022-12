Gobierno busca negociar tarifa con nuevas autoridades de Brasil

Las autoridades de Itaipú convocaron ayer a una conferencia de prensa para explicar la postura local y sus principales referentes intentaron describir que, en realidad, se trata de una manifestación interna en el Brasil, y que no se trata de una tarifa consensuada, puesto que solo se maneja a nivel técnico, pero que no llegó aún a instancias del Consejo de Administración ni del Directorio de Itaipú.

Al tiempo de mencionar que la noticia emanada de la margen brasileña de la hidroeléctrica llegó a los representantes paraguayos de la binacional “dos minutos” antes de que se difundiera en la prensa local, el director paraguayo, Manuel María Cáceres, argumentó que Paraguay prefiere aguardar que asuman las nuevas autoridades en Brasil, el 1 de enero próximo.

De esa manera, según mencionó Cáceres, se negociará la tarifa de energía de Itaipú con los nuevos referentes del Ministerio de Minas y Energía del vecino país, y Paraguay se mantiene en conservar la tarifa en USD 20,75, según consignó.

“El valor anunciado (USD 12,67) no fue un tema de consulta a Paraguay, y no tenemos por qué opinar lo que pasará en Brasil. Además, es una estimación, no una fijación”, precisó.

INVITAN AL CANCILLER. Por otro lado, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Ángel Paniagua, se reunió con el canciller Julio Arriola para interiorizarse sobre la veracidad de las publicaciones que hablan de un abaratamiento de la tarifa. Desde la oficina de Paniagua, se informó que el canciller fue invitado a participar de una reunión informativa con la Comisión Permanente, en fecha y horario a confirmar.



Dicen que es “tarifa de repase”

En un extraño intento de explicar qué realmente quiso expresar la margen brasileña de Itaipú respecto de lo anunciado, Fabián Domínguez, director financiero de la entidad, indicó que “hubo un error, una imprecisión en decir la energía de Itaipú, cuando se quiso expresar la tarifa de repase, que es el precio de venta que la Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional SA (ENBPar) anuncia a las distribuidoras”, manifestó.

Con esto, se evidencia un descalce entre lo que pagarán para retirar de Itaipú y el precio de venta en el vecino país.

El funcionario agregó que la ANDE no tiene por qué consultarle a Brasil sobre su precio de venta, porque es una cuestión interna de ellos.