Funcionamiento de las casas de cambio fue corroborado en CDE

“Hablamos por ejemplo sobre matrices de riesgo, si llevamos en cuenta la evaluación nacional de riesgo para nuestra matriz y cómo llevamos, cuáles son los riesgos inherentes que nosotros tenemos”, indicó sobre la entrevista Gustavo Isasi, oficial de cumplimiento de Cambios Alberdi. Asimismo, resaltó que las casas de cambio tienen vasta experiencia en temas de prevención del lavado de dinero y sostuvo que durante la reunión se les explicó a los representantes de Gafilat sobre las diligencias que hacen, entre otros aspectos. “Les importó muchísimo la autoevaluación de nuestra entidad. Nosotros les hablamos como sujetos obligados, más todavía de las bondades que tienen el Alto Paraná y Ciudad del Este, que tiene un estigma que para nosotros es incorrecto”, dijo.

PREPARADOS. Adicionalmente, Gustavo Isasi consideró que los oficiales de cumplimiento de las casas de cambios son funcionarios preparados del sistema financiero y lamentó que muchas veces se los mezcla con los corredores de cambios informales. “Apostamos a la legalidad, trabajamos en eso, tenemos una gran infraestructura en el tema de prevención de lavado en todos los sentidos. Auditoría interna, internacionales, gerentes de cumplimiento, encargados de cumplimiento que están muy preparados”, refirió.

Insistió en que las empresas del rubro cuentan con manuales y políticas de prevención de lavado que respetan en la operativa diaria. “Queremos dejar bien claro, la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay está trabajando legalmente y más todavía en prevención de lavado de dinero. Creo que salieron muy conformes (los técnicos del Gafilat) con nuestras respuestas”, manifestó.

pasado. Por su parte, Rogelio Welko, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, sostuvo que los casos de lavado de activos registrados en nuestro país y que saltan hoy se refieren a casos anteriores. “Esas casas de cambios fueron sancionadas, algunas ni siquiera existen y si siguen trabajando es responsabilidad del Banco Central y de las autoridades. Si hay sancionados entre los socios los excluimos. Actualmente, tenemos 18 asociados de las 26 casas de cambio que existen en el Paraguay”, detalló.

Con relación al caso de Kassen Hijazi, señaló que desconoce hasta el momento si hay alguna casa de cambio involucrada. “Creemos firmemente que no hay involucrados en ese tipo de negocios, a no ser que sean casas de cambios que no están asociadas o que haya sido de casos anteriores que vienen siendo investigados hasta hoy día”, expresó.