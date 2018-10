Fisco insiste en respetar proyecciones y no pedir más ampliaciones al PGN 2019

El secretario de Estado insistió a sus colegas en el respeto a la estimación de ingresos hecha por el Fisco, ya que fue elaborada por técnicos en base a proyecciones de crecimiento económico y a la situación regional, entre otros factores.

Reconoció que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019 no es suficiente para cubrir todas las necesidades de las entidades públicas, pero instó a sus autoridades a hacer más eficientes sus gastos de modo a generar recursos adicionales.

“No existe posibilidad para ninguna adenda hoy. El PGN no da para cumplir con todas las necesidades que hay y no es que no hay USD 21 millones, no hay USD 1, 5 ni 16 millones para hacer frente a los reclamos. Los ministros deben entender que este PGN no envió Benigno López, envió el presidente de la República”, expresó.

No obstante, instó a los demás secretarios de Estado a remitir sus pedidos de adendas a Hacienda, de modo a analizar técnicamente la urgencia y emitir un dictamen para ver qué se puede hacer al respecto.

Consultado sobre las manifestaciones del ministro de Educación, Eduardo Petta, sobre la posibilidad de cubrir las ampliaciones elevando el impuesto al tabaco al 22% (18% es la tasa vigente), dijo que tampoco consideran esta medida como válida por el momento. “Y menos si es para gasto salarial”, acotó López.