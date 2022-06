Fiscalía cita al presidente peruano en caso de corrupción

De acuerdo con sus prerrogativas, el gobernante puede decidir si acude ante el despacho fiscal o brinda su testimonio en el Palacio de Gobierno.

El Ministerio Público también programó la ampliación de la declaración del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para hoy, mientras que mañana declarará la ex viceministra de Transportes Fabiola Caballero y, el miércoles, el abogado y ex asesor del ministerio de Transportes Alex Starost.

También se ha citado para esta semana a dos integrantes del comité de selección de la licitación para la construcción de un puente sobre un río de la Amazonía peruana.

Estas indagaciones forman parte de una investigación preliminar abierta por el fiscal Sánchez contra Castillo, Silva, y seis actuales congresistas, remarcó la nota oficial.

La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente Tarata, sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.

En estas pesquisas se ha incluido a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, que era liderada por el presidente Castillo, quien ha negado esas acusaciones. EFE