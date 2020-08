Fiscalía acumula 775 procesos por contrabando sin avance a juicios

Un informe estadístico desde el 2018 hasta julio de este año revela que el Ministerio Público abrió un total de 775 procesos por denuncias de delitos de contrabando. Del listado se desprenden aspectos llamativos, como la escasa cantidad registrada en zonas de alto movimiento del flagelo, pero, fundamentalmente, el hecho de que no hayan llegado a juicio oral con condenas de cárcel a los que se dedican a esta actividad ilegal.

A esta falta de resultados, se suman los casos millonarios por contrabando que se están dirimiendo en el Tribunal de Cuentas y en la Corte Suprema de Justicia por parte de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y que llevan años sin resolución. Para el representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Édgar Cuevas, ante la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC), que preside Emilio Fuster, lo que revelan los datos de la Fiscalía es que si el sector privado no presiona para que mejoren los controles y acciones de todos los estamentos institucionales, no habrá resultados favorables en el combate. “Está demostrado que si el sector privado no presiona para que se haga mejor control, ni la Policía, Aduanas, la Armada ni la Fiscalía realiza su trabajo. Este año aumentaron las incautaciones en Ciudad del Este y Asunción porque se ejerce presión”, recalcó. LLAMATIVO. Cuevas señaló que lo llamativo es que no hay más procesos por contrabando, atendiendo a que la Policía Nacional tiene sus equipos especializados de investigación de delitos económicos en todo el país, mientras el Ministerio Público también. “No hay, por ejemplo, en Encarnación un equipo de policías en acción total. Lo mismo pasa en Concepción y Pedro Juan Caballero, donde no hay tareas de prevención ni de combate. Hay departamentos y zonas donde se evidencia la ausencia del Estado y es tierra de contrabandistas” , recalcó. El problema con la Fiscalía es que otorga medidas alternativas y convierte “en clientes” a los procesados. “Esto quiere decir que le dan la posibilidad de alternativas para que no vayan a juicio y como el contrabando es considerado delito menor, no pasa a mayores”, enfatizó. Comentó que es por esto que se pide establecer que el contrabando sea crimen y no delito, pero lamentablemente, igual no hay resultados en este caso porque los casos de ingreso ilegal de frutihortícolas y de animales son tipificados como crímenes, pero tampoco se conocen condenas a los casos denunciados y con procesos abiertos. Finalmente, apuntó que llama la atención los pocos casos existentes en algunos departamentos.



No hay aún convocatoria para cumbre

Gremios industriales y de productores frutihortícolas aún no recibieron una respuesta al pedido de una cumbre de Poderes, que solicitaron la semana pasada durante una caravana de protesta de reclamo de mayores acciones para frenar el auge del contrabando, que está causando mucho perjuicio a la producción y la industria nacional.

