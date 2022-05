Férrea defensa dirigencial en el caso de Luis Zárate

Enrique Landaida, gerente deportivo de Olimpia, fue rotundo en cuanto a lo vivido por Luis Zárate y Julio Enciso en la cancha el sábado pasado en el clásico blanco y negro.

“Sé que se comunicó (Zárate) con Julio. No hubo una mala intención. Se nota que no es una jugada que va mal. Me parece que fue un choque fuerte y no pasa de eso. Es increíble lo que están queriendo instalar”, comentó Landaida en contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.