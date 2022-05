Femenino: Sol gana y trepa en el Apertura

Otros marcadores registrados en la penúltima fecha del Apertura: Ameliano 0-11 Olimpia, Guaraní 3-1 Resistencia, River Plate 0-11 Sportivo Limpeño y Tacuary 1-3 Cerro Porteño.

En la última fecha los enfrentamientos (a confirmar fecha y estadio) serán: General Caballero vs. Tacuary, Cerro Porteño vs. Ameliano, Resistencia vs. Nacional, 12 de Octubre vs. River, Limpeño vs. Guaireña y Olimpia vs. Guaraní, en donde las franjeadas serán premiadas como las campeonas del torneo.