Experto recomienda invertir más en educación primaria

El académico critica además, que los escasos programas educativos centrados en los más pequeños tienen encima ejecuciones bajísimas.

En Paraguay, la tasa de retorno de la inversión en educación terciaria es de 10,8%, de acuerdo a índices establecidos a principios de los noventa.

En cambio, la tasa de retorno cuando se invierte en la primaria (Educación Escolar Básica), es del 20,3%.

La Educación Media registra una vuelta de 12,7%, también con más nivel que la educación terciaria.

“Invertir más en educación y por supuesto, también en salud de la primera infancia genera un mejor impacto en la inversión a la larga, pues un chico bien nutrido tiene muchas más posibilidades en el futuro que uno que no”, expresa Cabral como ejemplo.

“Se compara a una persona que recibe educación primaria con una persona que no la recibe. Vemos cómo le va después para comparar el retorno”, explica.

“Una persona con educación primaria se prepara mejor para el futuro, tiene empleos mejores pagados y menos posibilidades de caer en la delincuencia, lo que implica a su vez, menos gasto en seguridad”, agrega.

Preguntas. Aprovechando el contexto del proyecto de transformación educativa, para Cabral hay que preguntarse también sobre en qué invertir más, y mejor.

“En las universidades hay cada vez más inversión, como el caso de Becal, pero realmente hay que cuestionarse si se invierte en la educación primaria o inicial”, agrega.

El investigador va más allá y critica que si hay recursos para programas como Becal, ¿Por qué no para este segmento, cuyo retorno es mayor?

Sin perfil. Justamente en el Nivel Inicial, el ministro de Educación, Eduardo Petta, nombró a una educadora sin perfil para el cargo, una conocida seccionalera de San Lorenzo. Se trata de Milca Mongelós Quiroga, ex directora de un centro de formación de adultos y evaluadora, con un perfil para el nivel medio en adelante.

Es directora del Nivel Inicial del MEC, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial.

Funcionarios del Ministerio lamentaron la decisión del nombramiento e indicaron que la educadora, además de no contar con el perfil, no estuvo en aulas en este nivel y no cuenta con preparación para este cargo.