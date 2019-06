Ex Puente Kyjhá está en emergencia ante la falta del almuerzo escolar

La Junta Municipal de la ciudad de Francisco Caballero Álvarez, más conocida como Puente Kyjhá, en Canindeyú, declaró en emergencia la no provisión del almuerzo escolar en las escuelas del distrito, debido a la falta de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), para realizar el llamado a licitación correspondiente.

El Municipio no percibe el Fonacide por parte del Ministerio de Hacienda desde el año pasado, debido a que las rendiciones de cuenta no han tenido consistencias documentales en ejecuciones de dicho rubro, y la Contraloría hasta hoy no ha certificado dicha rendición.

Desde el año pasado, unas nueve instituciones educativas no cuentan con almuerzo escolar, situación que afecta a unos 700 escolares de todo el municipio.

La Junta trató el tema en sesión ordinaria de ayer, y a la par de la declaración de emergencia, ha declarado de interés distrital las gestiones ante los organismos del Estado, Contraloría, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación, a fin de lograr sortear este drama que priva del beneficio esencial a centenares de niños y niñas totalmente ajenos a la situación que pasa la Municipalidad, actualmente en pleno proceso de intervención ante denuncias de malos manejos administrativos del ex intendente Ariel Araújo, preso en Tacumbú desde hace seis meses.

La Junta, por decisión unánime, acompañó el pedido planteado por la concejala colorada Lucía Zayas, quien argumentó que los niños no tienen por qué estar pagando una situación en la cual no tienen arte ni parte. “Se están transgrediendo derechos universales de los escolares del distrito”, aseveró.

Se dio vía libre al interventor, abogado Amancio Rivas, a gestionar ante los organismos la posibilidad de desbloquear los desembolsos, al menos en el rubro de Fonacide, y así permitir hacer los llamados correspondientes.

Una nota también será dirigida a la Gobernación de Canindeyú, con el propósito de dar prioridad a la provisión del almuerzo escolar a algunas instituciones educativas, para que reciban el beneficio mediante los recursos de Fonacide correspondientes al ente departamental. Tras la salida de Araújo, los ediles designaron al edil Ermenegildo Godoy como jefe comunal, medida que luego dejaron sin efecto. Finalizada la intervención, elegirán al intendente.