Ex ministro dice que Cartes está detrás de su imputación y dice que le dará pelea

“Esto tiene que ver con el cartismo y con la Fiscalía, esto no es algo casual. Empezó con Efraín Alegre, ahora va por Rodolfo Friedmann y para los que levantamos la voz, pero voy a pelear desde el lugar político que es el Senado. (Horacio Cartes) puede hacer lo que quiera con su fiscala, me puede llevar preso pero hasta el día que no me mate no me va a tener callado”, expresó el ex ministro en charla con Monumental 1080 AM.

Friedmann agregó el cartismo lo quiere quebrar y ahora también ataca a su familia, en alusión a la imputación a su esposa. Insistió que los últimos acontecimientos relacionados con su persona tienen que ver con una persecución orquestada por Cartes, quien supuestamente busca la eliminación de sus enemigos políticos.

“No tengo dudas que van a intentar eliminarme del Senado, pero creo que es una cuestión política y jurídica que va a depender de los compañeros también”, dijo el político sobre su regreso al Congreso, donde justamente juró en reemplazo de Horacio Cartes, quien no fue aceptado en la Cámara Alta con el argumento que los ex presidentes son senadores vitalicios, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Friedmann también indicó que habló con el presidente Mario Abdo y le informó que llevará su lucha al Legislativo. “Hay un sector importante que está en esa pelea política y yo me voy a sumar dentro de esa lucha, sin comprometer al presidente. Cada uno es líder y yo también tengo la libertad de decir y hablar”, expresó.