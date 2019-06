Estuvo 8 meses preso y Fiscalía no hizo ni una diligencia, según jueza

Un joven, procesado por robo agravado, fue sobreseído provisionalmente a pedido de la fiscala Carla Rojas, quien en los seis meses de investigación no hizo una sola diligencia investigativa.

La resolución favorece a Brian Samuel Acuña, de 21 años, alias Chiquito, quien quedó con prisión desde octubre del 2018 hasta ahora que fue liberado por la jueza.

Según la imputación, el 26 de octubre del 2018, el joven ingresó a una vivienda que funciona como comedor ubicada en Músicos del Chaco y Capitán Villamayor, donde se hizo pasar como cliente.

Dice la fiscala del caso que el hombre, en un descuido, entró a la casa, se apoderó de 10 millones de guaraníes y cuando pretendía llevarse electrodomésticos, fue descubierto por la dueña de la residencia. Escapó amenazando a todos con un cortaplumas.

Tras la denuncia, fue aprehendido por los agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana. Se había ocultado en la casa de su abuela.

La jueza de Garantías Lici Sánchez, teniendo en cuenta el hecho punible de robo agravado, decretó su prisión preventiva. El requerimiento conclusivo debía hacerse el 27 de abril pasado.

NO HIZO NADA. Cinco días antes de la acusación, el abogado defensor Eduardo Lezcano pidió diligencias a la fiscala, quien intimó por dos días a la Policía para que informara sobre las actuaciones realizadas el día del hecho.

Sin embargo, al final, la fiscala Carla Rojas solicitó a la jueza el sobreseimiento provisional, porque debía hacer diligencias.

En la preliminar, Sánchez constató que no se realizó ni una sola diligencia en seis meses. Finalmente, la magistrada señala que si le da trámite de oposición, la Fiscalía General se va a ratificar, ya que no hay pruebas en toda la carpeta fiscal, porque no se hizo nada. Así, concedió el sobreseimiento provisional.

En los próximos tres años, la fiscala deberá pedir el informe de Investigaciones sobre las actuaciones practicadas en el lugar del hecho y las evidencias levantadas en octubre del 2018. Además, debe tomar declaración a la empleada de la denunciante.

Luego podrá reabrir la investigación. Finalmente, el imputado fue liberado.