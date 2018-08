Estudiantes llaman a la ciudadanía a levantarse hoy contra la corrupción

Los estudiantes exigen la renuncia del legislador colorado por haber estafado al Estado paraguayo y esperan el apoyo ciudadano. También rechazan las notas reversales de Yacyretá y piden que Horacio Cartes o Mario Abdo Benítez vete el acuerdo aprobado.

La manifestación convocada por el grupo Una No te Calles, que integra a estudiantes universitarios de 12 facultades, aguarda una gran cantidad de participantes. Este grupo había levantado su bandera de protestas contra la corrupción existente en las universidades.

Esteban Italiano, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina UNA, afirmó que hoy frente al Congreso será un escenario propicio para expresar la indignación a la clase política por el caso Ibáñez y dar un mensaje claro contra la impunidad.

“Es una lástima que en complicidad con sus colegas, Ibáñez siga integrando un lugar tan importante como el Legislativo donde se deciden tantas cosas. No queremos tener un representante como él”, dijo el estudiante. Añadió que los jóvenes han demostrado que ya no es indiferente a las injusticias y a los abusos de poder y que esta vez quieren dejar un mensaje claro a la clase política con ayuda de la ciudadanía. “Ya se ha marcado una nueva era de la juventud que ya no es indiferente y vamos a demostrar que podemos defender tanto la institucionalidad de la Entidad Yacyretá y el Congreso”, señaló.

Aclaró que la manifestación se funda en una acción genuinamente ciudadana por lo que piden evitar asistir con distintivos políticos. Solicitan a los asistentes a llevar pancartas e ir con camisetas albirroja.

Para el activista Juan Sebastián Bonini, quien ya la semana pasada repudiaba lo actuado por 52 diputados al blanquear a Ibáñez, esta es una oportunidad para ir en familia. “Los que van a ir lleven a sus amigos, a sus padres. Vayan con sus hijos. Toda presencia va ser importante porque hay que recordar que quienes asistan van a estar hablando por muchísimas personas que por algún motivo no van a estar, pero aún así sienten la impotencia y la rabia en contra de los diputados”, señaló.

La estudiante Ileana Ferreira dijo además que hay en la juventud “muchas ganas de acabar con las injusticias y es nuestro momento de exigir nuestros derechos. Esta ola de indignación surgió porque ya no podemos seguir haciendo de oídos sordos ante todas las injusticias que tiene que soportar nuestro pueblo. La impunidad de Ibáñez o que entreguen Yacyretá es como la gota que colmó el vaso”, dijo.

Ola de Repudio. Varias organizaciones declararon persona no grata a Ibáñez y a los 52 que lo blanquearon. Comercios, restaurantes, asociaciones, clubes, gremios han expresado su repudio y los escraches ciudadanos se han sucedido de manera espontánea frente a la casa del principal afectado y contra sus blanqueadores.

Embed

Se cuestiona el uso de influencia. Si(Ibáñez) devolvió la plata es porque reconoce que el hecho existió. Rocío Vallejo, diputada.

Es momento de decir basta. No existe ninguna saña ni cuestión personal. Es un acto de justicia política. Kattya González, diputada.

Hay una nueva era de la juventud que ya no es indiferente. No queremos que siga Ibáñez. Esteban Italiano, Medicina UNA.

Los que estemos en esa marcha representaremos a mucha gente que siente impotencia y rabia. Juan Sebastián Bonini, manifestante.

Wiens pide que renuncie

El futuro ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, es el tercer integrante del primer anillo de Marito Abdo Benítez, después de Eduardo Petta y Nicanor Duarte Frutos, que manifestó su postura con relación al blanqueamiento del polémico diputado José María Ibáñez. Wiens también cree que no se debe subestimar la indignación ciudadana y que el legislador debe renunciar a la Cámara Baja.“Ibáñez debió renunciar ayer, es insostenible, no lee la situación política de la sociedad, no se puede subestimar la indignación total de la ciudadanía”, opinó Wiens ayer en el programa La Lupa, de Telefuturo, donde estuvo invitado para hablar de sus proyectos en el MOPC.En principio, el entorno político de Abdo Benítez se mantuvo en silencio sobre el caso del parlamentario que confesó haber tocado dinero del erario público para pagar a sus caseros, pero la fuerte presión ciudadana hizo que de a uno los futuros integrantes del gabinete de Marito saltan a desmarcarse del citado legislador.En similares términos se expresó Duarte Frutos, quien afirmó incluso que Ibáñez “es una carga que el presidente electo Marito Abdo no tiene por qué arrastrar”.“Ibáñez debe renunciar porque está generando mucho daño” dijo por su parte Petta.José Alberto Alderete, otro integrante del primer anillo del futuro presidente, también se desmarcó diciendo que Añetete no comulga con la forma de actuar de Ibáñez.