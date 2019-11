Esteban Samaniego impide su desafuero

Tal como lo hizo en su momento el diputado colorado cartista Tomás Rojas, el abdista Esteban Samaniego apeló el pedido de desafuero que pesa en su contra y de esta manera la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja no pudo analizar aún los documentos y dictaminar al respecto.

“Hasta no recibir comunicación de dicha cámara de apelaciones no podemos tratar el desafuero por no hallarse firme el acto interlocutorio”, explicó el titular del órgano asesor Derlis Maidana (ANR).