“Con este nivel no alcanza para jugar con otros equipos. Por lesiones y casos de coronavirus el entrenador no puede trabajar el equipo en condiciones normales”, apuntó el volante en una nota con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

En cuanto al trámite del partido, la victoria ante el 12 de Octubre por 2-0, Rojas expresó que la lluvia fue un factor determinante. “Con ese campo de juego, la lluvia ayudó a que el balón ruede más rápido, eso sí, el pospartido es más difícil de recuperar por la intensidad”, aseveró.

Dedicatoria. La casualidad dio que los dos goles de la victoria del Olimpia fueran hechos por jóvenes de la cantera como Guillermo Paiva (23) y Diego Torres (18).

El segundo gol con un valor especial en el festejo, según lo reveló Paiva: “Me pidió Diego (Torres) patear el segundo penal y le cedí, tiene un hermano con cáncer y le quería dedicar el gol”, detalló el franqueño a un medio radial.

Paiva se está tomando con mucha responsabilidad ser el delantero titular de Olimpia. “Debo de aprovechar cada minuto, es un honor estar al lado de Roque (Santa Cruz) en cancha, debo aprender y marcar todo lo que pueda”, apuntó Guille.