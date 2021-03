“Es clave que no se pare el fútbol, tiene un esquema que está funcionando muy bien. Se habrán dado cuenta de que en medio de la pandemia, el fútbol no es la noticia, la burbuja está funcionando, no pararía el fútbol por ningún lado”, apuntó el mandamás decano ayer en una conferencia de prensa, en el quincho de Para Uno.

Además explicó lo perjudicial que sería en lo deportivo si el fútbol parara: “Los equipos que están en la Libertadores no podemos parar, porque los otros países siguen entrenando, si paramos daremos una ventaja deportiva contra los rivales”.

PÉRDIDAS. La pandemia golpeó duramente a Olimpia, tanto que le hizo perder mucho dinero y socios.

“Según las primeras informaciones de auditoría que hay un crecimiento por la pandemia de casi 10 millones de dólares, pero dentro de eso hay un activo de 4 millones que es el Centro de Entrenamiento. Solamente por el lado de socios el año pasado empezamos con casi 30.000 socios al día y terminamos con 6.000 al día, casi 25.000 socios en pérdida”, remarcó Brunotte.

Esto conllevó a reestructuraciones internas, recortes y presupuestos más acotados, aunque los objetivos son claros: “Esta es una crisis complicada para todos los clubes, pero se está haciendo todo para salir adelante y que seamos competitivos en los dos frentes, en lo deportivo, queremos la 46 y queremos avanzar en la Libertadores”, hizo hincapié el presidente.