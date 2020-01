Entre la tecnología en el fútbol y un agitado mercado de pases

Lo primero será una implementación que llevará su tiempo en adaptarse, el sistema no será fácil y los estadios deberán contar con toda la logística que requiere un método tan moderno y actual que va ganando espacio en todo el mundo, habrá que tener paciencia y mucho control emocional en lo que podrá deparar a partir de ahora este mecanismo que se creó para establecer mayor justicia en las decisiones arbitrales. La propia designación del departamento respectivo marcará dos nombres puntuales, uno el árbitro principal en el campo de juego y otro, el responsable del VAR. Ojalá sea un aporte y no un cuestionamiento que tanto se da por la falta de criterio. Así se sintió en competencias internacionales donde los primeros críticos fueron los propios técnicos de los equipos. En cuanto al torneo en sí, la apertura está marcada para el 17 de este mes con novedades por donde se lo mire, como pocas veces se registró en certámenes nacionales.Los recién ascendidos Guaireña y 12 de Octubre hicieron un enorme esfuerzo para la presentación en primera división contratando una muy buena cantidad de jugadores (la mayoría experimentados), quienes reemplazan a los que formaron parte del ascenso, y a esto se le agrega también en la parte edilicia el estadio Parque del Guairá cuya remodelación está en avance y podría ser escenario no solamente cuando le corresponda la localía a Guaireña.Paralelamente, avanzan las obras del estadio en Encarnación y será otra de las alternativas para recibir al fútbol de primera.Se viene un campeonato peleado, el VAR de por medio y la incertidumbre, aun si los grandes Cerro y Olimpia podrán jugar en sus respectivos estadios los clásicos, de momento, el Consejo Ejecutivo de la APF determinó que los tradicionales rivales solo podrán elegir dos canchas cuando sean locales: Defensores o Ciudad del Este. Los dirigentes de ambos clubes mostraron su malestar por esta resolución y apelarán formalmente a la matriz del fútbol, consideran una injusticia y falta de tino esta determinación.El Aborigen en la altura

Por la Copa Libertadores el primer equipo paraguayo en aparecer será Guaraní que irá primero de visita el 22 de enero a enfrentar a San José Oruro (3.800 metros sobre el nivel del mar).

Los directivos de Dos Bocas tomaron todas las precauciones haciendo una escala en Santa Cruz llegando al partido horas antes evitando mayor cantidad de tiempo la permanencia en Oruro. En cuanto a incorporaciones resaltan la de Raúl Bobadilla y el Pájaro Benítez mientras se aguarda definir ofertas sobre Morel y Redes. De hecho, no podrá estar el primero de ellos puesto que está al servicio de la Selección Sub 23. Tanto el Aborigen como su rival de turno terminaron cuartos en sus respectivos campeonatos, por eso disputan la primera fase de la Libertadores, que asigna 350.000 dólares por cada juego de local. En esta instancia no hay variantes en lo económico, sino recién desde cuartos de final.Cerro espera

El Ciclón, en plena etapa de preparación, bajo la conducción de Arce aguarda por conocer a su rival que saldrá de Carabobo y Universitario, estos equipos lidiarán por el cupo entre el 21 y 28 de enero. El conjunto peruano definirá la serie en su casa y es dirigido por el viejo conocido como Gregorio Pérez. La dirigencia de Cerro es probable que vaya por un delantero más debido al alejamiento de Larrivey, transferido a la Universidad de Chile. Lo de Sasá es un trascendido puesto que está libre.

En el arco aseguró a Muñoz, en la defensa volvió Raúl Cáceres, aguardando por el arquero Martínez y Enzo Giménez, ex General Díaz, ambos al servicio de la Sub 23. Lo de Alberto Espínola es un hecho. Fue categórico Raúl Zapag cuando señaló que bajarán el presupuesto anual.Tienen más tiempo

Olimpia y Libertad, cuentan con más tiempo para el debut copero puesto que se metieron en la fase de grupos y eso permite una mejor preparación. El campeón se instaló en Minga Guazú, en donde se sumará en la fecha Nicolás Domingo, proveniente de Independiente de Argentina, esta es una fuerte apuesta que hizo Olimpia. Días atrás ya arribaba al país el uruguayo Polenta, además de las ya anunciadas en el caso de Alan Benítez, Jorge Recalde y Jorge Rojas. No se descartan más contrataciones, especialmente un delantero. Lo de Borja fue muy fugaz, no pudo competir económicamente. El franjeado integra la serie con Santos, Delfín y Defensa y Justicia.

Por el lado liberteño, si no consigue equipo se queda Macnelly Torres. Dejó ir a Édgar Benítez, Cristian Riveros, Cougo y Canales. Sergio Aquino ya anunció que estará solo un semestre. Probablemente en esta semana –desde Buenos Aires– se oficialicen refuerzos pero esto lo maneja muy reservadamente la directiva. Libertad comparte el grupo con Boca, Caracas y un ganador de la Fase 3.Una resta valiosa

Lamentablemente el Morelia mexicano no otorgó permiso a Sebastián Ferreira en la Selección Sub 23 y el cuadro nacional sufrirá la ausencia de un goleador. En la etapa preparatoria, el centro delantero sobresalió nítidamente y veremos cómo se recompone el ataque. Fue llamado en su reemplazo Sergio Bareiro, quien integró los microciclos en la conformación dirigida por Ernesto Marcucci.

Este martes Paraguay hará un amistoso con Argentina en cancha de Platense y será el último antes de su debut en Armenia ante Uruguay, marcado para el 19 de enero. Muchas esperanzas depara esta selección que se caracteriza por un juego veloz y explosivo.