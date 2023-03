Enfermos con cáncer del IPS dicen no a los biosimilares

Gloria Villasanti –paciente con metástasis–, de la Asociación de Pacientes, explicó que no está de acuerdo con la intercambiabilidad en aquellos pacientes que llevan años de tratamiento con un producto. Pero sí apoya el uso en nuevos pacientes. Por lo que solicita al IPS garantizar la provisión de originales. “El fármaco que te está funcionando no se puede cambiar. No es que estamos en contra de los biosimilares, lo que pasa es que si comencé a usar un producto original, no puedo cambiar a un biosimilar, porque no es igual”.