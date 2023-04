En oposición se diluye posibilidad de voto útil para las presidenciales

Desde la Concertación apelan a que las candidaturas que en este momento califican de “testimoniales” y que no revisten peligro para derrotar al partido de gobierno, den un giro a sus respectivas campañas y apelen al voto útil.

Se basan, especialmente, en que las encuestas que hasta ahora se han dado a conocer, tanto las producidas a nivel doméstico como las de fuentes internacionales con un margen de objetividad más riguroso, marcan claramente que la disputa electoral para el cargo presidencial se polarizó entre el candidato colorado y el de la Concertación.

En este escenario se hace clave que el candidato de la Concertación cuente con un acuerdo con los demás candidatos en carrera, en particular con los presidenciables Euclides Acevedo y Paraguayo Cubas, quienes siguen en carrera y se muestran reacios a acordar con base en brindar voto útil. Es más, faltando pocas semanas, se siguen manteniendo tajantes de que llegarán hasta el final de la carrera.

No obstante, todos los sondeos indican que tanto Euclides como Payo estarían peleando por el tercer puesto, pero ya muy distantes de la pelea de más arriba que se cierra en torno a Peña y Efraín.

En la última semana desde la Concertación apuntaron sus dardos a Payo Cubas, por supuestamente dividir votos dentro de la oposición para favorecer a los colorados. La respuesta de Payo fue afirmar que él a quienes resta votos es a los colorados.

Abierto. Aun cuando no existen señales de diálogo, la semana pasada, Efraín había dicho que siguen las conversaciones para lograr un acuerdo que fortalezca las chances de la oposición, aunque sin señalar quiénes son los mediadores y cuándo podría darse dicho acercamiento.

Se pensaba que cuando el ex presidente de la República, Fernando Lugo, fuera dado de alta luego de haber sufrido un ACV y regresar al país, su llegada abrigaría esperanzas para un gran acuerdo de unidad y sea él quien haga de mediador entre Efraín y Euclides, sector al cual un sector del Frente Guasu integrado por cuatro senadores apoya.

No obstante, el hecho de que la recuperación de Lugo aún no es total y el hacer actividad política aún no es una opción para el senador, da la sensación que su papel no será decisivo como se creía.

Numeroso. La dispersión favorece a los colorados, así, en el actual escenario llegarán más de una docena de duplas a la disputa el 30 de abril. Además de las candidaturas de Peña y Alegre, está la lista 10 que postula a Euclides y las lista 14, a Juan Félix Romero Lovera. El Partido Unámonos postula a Luis Talavera Alegre, el Partido de la Juventud a José Luis Chilavert y el Partido Verde Paraguay: a Óscar Cañete. Prosigue la nómina de candidatos con el postulante de la lista 30, Prudencio Burgos, el de la lista 33, Alfredo Machuca, la lista 45, Rosa Bogarín, la lista 777, Aurelio Martínez y la lista que postula a Payo Cubas.