En clima denso cruza la calle

Cerro Porteño cruza la calle Antequera para enfrentar hoy a las 20.15 a su vecino Nacional. El ambiente en el Ciclón está denso, ya que suma tres fechas sin ganar en el torneo Apertura. Viene de perder en La Nueva Olla ante General Díaz por 1 a 0 y de dos empates (ante Olimpia 1-1 y Guaireña 2-2). Su última victoria fue ante 12 de Octubre (1-4) por la fecha 4 el pasado 9 de febrero. A esta racha hay que agregarle las dos caídas en la Fase 3 de la Libertadores (1-0 y 0-4 vs. Barcelona de Ecuador).

A mitad de semana, la tranquilidad de la práctica se rompió con la irrupción de unos 30 hinchas que entonaron cánticos contra el plantel. Una victoria calmaría las aguas, pero una nueva derrota podría volverlas tormentosas. En cuanto al equipo, Francisco Arce alista varios cambios buscando la rehabilitación.

ENVALENTONADO. En cambio, Nacional saborea la victoria ante Olimpia por 1 a 0 festejada en gran forma en La Visera lavando las heridas tras su eliminación dolorosa de la Sudamericana. Garay, expulsado, está fuera.

Historial de 248 PJ

NACIONAL: 64

EMPATES: 52

CERRO: 132

Cerro lleva ventaja en este historial con 132 victorias. Tiene una racha actual de 7 partidos invictos ante Nacional (4 victorias y 3 empates). El 04/02/2018 se registró la última victoria de la Academia; fue por 2 a 1 en el Defensores. En el último duelo en La Visera empataron 1 a 1, el 26/08/2019.

“Un momento complicado”

Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño, dio ayer una conferencia de prensa donde presentó algunas de sus impresiones, en este momento que a sus palabras es “complicado”.

“Realmente estamos en un momento complicado, que solamente se libera el ambiente, se recupera la confianza interna y externa, ganando. Y para ganar necesitamos jugar mejor. Ahora vamos a buscar reencauzar y para eso, necesitamos ganar”, expresó Chiqui, apuntando a Nacional y a la victoria como necesidad imperiosa.

Arce además aprovechó para cargarse la responsabilidad en este momento del Ciclón, quitándole la presión a los jugadores, tras una eliminación prematura en la Copa Libertadores. “Es mentira que solamente los jugadores son los culpables, yo soy culpable del momento por más de que estemos menos tiempo, porque tenemos el privilegio de conocer profundamente el club. Muchas cosas las hemos resuelto en corto tiempo y otras no porque requieren de más tiempo. Acá, lo que el futbolista necesita es apoyo”, señaló.

Clima hostil. En cuanto al último evento que vivió con el plantel, donde un grupo de hinchas ingresaron al entrenamiento en la Nueva Olla a cantar en su contra, Arce expresó: “Lo de la hinchada me pareció raro, creo que no ayuda en nada, capaz que ellos creen que, con esa presión entre comillas… si fuese así sería bueno que vengan siempre, que nos presionen siempre para que ganemos siempre, pero yo no creo en eso”.

Luego enfatizó en la seguridad: “Es un tema con el que no hay que jugar, que hay que cuidar mejor, si vinieron 30 o 35, el día de mañana pueden venir 350, y si 350 invaden la cancha en sí, que es nuestro lugar y que normalmente siempre se va a defender de alguna u otra forma, ahí ya pasa a ser un acto peligroso que puede ser criminal”, dijo preocupado Francisco Arce.